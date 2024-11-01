鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為120元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.69元下修至5.59元，其中最高估值6元，最低估值5.15元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6(6)
|7.17
|7.85
|最低值
|5.15(5.15)
|5.88
|6.25
|平均值
|5.61(5.68)
|6.71
|7.32
|中位數
|5.59(5.69)
|6.67
|7.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|144,673,000
|163,700,000
|169,670,000
|最低值
|135,607,000
|145,642,000
|156,968,000
|平均值
|138,933,900
|154,912,550
|163,198,590
|中位數
|138,066,220
|154,734,000
|163,078,180
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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