臺灣AI供應鏈聯盟指數上線 十大成分股搶先看

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-28 18:28

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「臺灣 AI 供應鏈聯盟指數」以上市櫃股票為指數母體，自電子產業八大類股中，使用 FactSet RBICS 產業分類及產業價值鏈資訊平台資料篩選符合人工智慧主題及供應鏈相關產業者。

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合格股票通過流動性檢驗後，篩選符合市值規模及成交金額門檻之股票，擇優選取 50 檔成分股。成分股以產業平均營收占比分群，再以自由流通市值計算權重，以表彰台灣人工智慧主題產業股票組合的投資績效表現。

「臺灣 AI 供應鏈聯盟指數」於每年 4、10 月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為 323.96%、夏普比率為 110.51% 及 2023 年殖利率為 7.16%，表現優於加權報酬指數 (165.5%、98.58%、4.65%) 及臺灣全市場報酬指數 (180.19%、100.6%、4.72%)。

行政院於 8 月通過 4 年國家發展計畫，就經濟目標部分，發展五大信賴產業，其中設定 AI 產值預計未來兩年可望突破兆元，在國家政策與產業優勢發展下，潛力可期。