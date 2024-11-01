〈財報〉華為今年前三季營收大幅成長 獲利卻下滑逾一成
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-01 00:00
中國科技巨擘華為周四 (31 日) 向上海清算所 (Shanghai Clearing House) 提交的報告顯示，儘管今年 1 至 9 月營收大幅成長，但淨利卻有所下滑。
具體來看，華為今年 1 至 9 月營收報人民幣 5,859 億元 (以下單位皆同)，遠超去年同期的 4,523 億元，不過淨利下滑 13.7% 至 629 億元。據此推算，該公司今年第三季營收為 1,684 億元、淨利為 77.58 億元。
不過華為並未給出單一部門的獲利細節，但其主要的消費者業務 (包括智慧型手機和個人電腦) 以及智慧型汽車零件部門表現強勁。
研究機構國際數據公司 (IDC) 上周公布的數據顯示，華為第三季在中國的智慧型手機銷售量激增 42%。
華為去年憑藉 Mate 60 系列和今年的高階 P 系列手機重新進入 5G 高階智慧型手機市場，其最新的 Pura 70 機型於今年稍早與蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 16 同日發售。
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