百億級月月配債券ETF配息力比一比 這2檔不降反升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 16:55

‌



每月領息為自己打造被動收入是台灣投資人的最愛，統計全台已有 15 檔月月配的債券 ETF，但近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔 ETF 配息力是否受到影響引起關注，觀察規模超過新台幣百億元的 7 檔月配型債券 ETF，可發現超過半數有配息下滑的趨勢，投資人要特別留意。

債券 ETF 達人分析，近半年多檔月配金額下滑的 ETF 包括 00937B 從 0.084 降到 0.082 元、00773B 從最高 0.153 降到 0.135 元、00948B 從 0.055 降到 0.053 元，以及 00942B 從近幾次的 0.07 元降到 0.068 元。

‌



至於配息金額呈現穩健上漲趨勢的債券 ETF 則有 2 檔，分別是 00772B 從 0.136 元成長至 0.143 元，00933B 從 0.07 元成長至 0.08 元。

達人表示，進一步比較兩檔月配金額有增加趨勢的債券 ETF，中信高評級公司債 (00772B-TW) 最新收盤價是 35.48 元、而國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 則是 16.82 元，每張 2 萬元有找，價格相對親民，受到小資族和退休存債族的青睞。

00933B 為市面上首檔月配息有收益平準金的債券 ETF，投信投顧公會資料顯示，截至 9 月底，00933B 自去年成立以來累計報酬率已達 21.19%，今年以來也有 10.14%，近 3 個月是 5.81%，發揮金融債違約率低、低波動兼具長期報酬的優異特性。