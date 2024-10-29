百億級月月配債券ETF配息力比一比 這2檔不降反升
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 16:55
每月領息為自己打造被動收入是台灣投資人的最愛，統計全台已有 15 檔月月配的債券 ETF，但近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔 ETF 配息力是否受到影響引起關注，觀察規模超過新台幣百億元的 7 檔月配型債券 ETF，可發現超過半數有配息下滑的趨勢，投資人要特別留意。
債券 ETF 達人分析，近半年多檔月配金額下滑的 ETF 包括 00937B 從 0.084 降到 0.082 元、00773B 從最高 0.153 降到 0.135 元、00948B 從 0.055 降到 0.053 元，以及 00942B 從近幾次的 0.07 元降到 0.068 元。
至於配息金額呈現穩健上漲趨勢的債券 ETF 則有 2 檔，分別是 00772B 從 0.136 元成長至 0.143 元，00933B 從 0.07 元成長至 0.08 元。
達人表示，進一步比較兩檔月配金額有增加趨勢的債券 ETF，中信高評級公司債 (00772B-TW) 最新收盤價是 35.48 元、而國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 則是 16.82 元，每張 2 萬元有找，價格相對親民，受到小資族和退休存債族的青睞。
00933B 為市面上首檔月配息有收益平準金的債券 ETF，投信投顧公會資料顯示，截至 9 月底，00933B 自去年成立以來累計報酬率已達 21.19%，今年以來也有 10.14%，近 3 個月是 5.81%，發揮金融債違約率低、低波動兼具長期報酬的優異特性。
市場專家指出，近期全球重要股市還會受到美國大選牽動，昨天川普再度發表保護費言論，台股今天開盤即大跌超過 200 點，和 23000 點關卡說掰掰，但債市和股市呈現反向關係，本日盤中可見債券 ETF 多由綠轉紅，建議投資人善用債券 ETF，適度降低投組波動，避開這波股市震盪，目前殖利率仍在高點，領息族可分批投入。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 債券ETF吸金狂潮！39檔10月除息 這2檔年化殖利率逾8%
- 富豪都愛買！債券ETF受益人衝195萬人 00687B月增1.4萬最旺
- 美債ETF一吐悶氣！Fed褐皮書揭曉 00687B收復近一周失土
- 富豪都愛買！債券ETF受益人衝195萬人 00687B月增1.4萬最旺