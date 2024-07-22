製鞋廠鈺齊-KY營運步出谷底 自結上半年EPS 3.62元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-22 17:41
鈺齊 - KY(9802-TW) 走出營運的谷底，2024 年第二季營收並改寫 4 個季度以來新高，今 (22) 日公佈第二季自結財報，單季稅後純益爲 4.08 億元，每股純益爲 2.14 元，上半年稅後純益 6.9 億元，每股純益達 3.62 元。
鈺齊 - KY 在 2024 年第二季營收 39.65 億元，毛利率爲 18.38%，季增 0.3 個百分點，年減 0.4 個百分點，單季稅後純益爲 4.08 億元，季減 34.35%，年增 44.57%，每股純益爲 2.14 元
鈺齊 - KY 在 2024 年上半年營收 66.24 億元，毛利率爲 18.26%，年減 1.76 個百分點，上半年稅後純益爲 6.9 億元，年減 37.04%，每股純益爲 3.62 元
2024 年上半年鈺齊 - KY 越南、柬埔寨、中國占比分別為 55.39%、 29.93% 及 14.68%；關於銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 的營收占比，大歐洲營收佔比 47.26%，而大美洲市場則為 36.94%；當前集團量產代工家數已達 50 家，其中，前三大佔比逾 40%，前 10 大客戶占比已逾 8 成，前 20 大客戶占比則逾 9 成，集團多品牌接單之營運策略不變，將會持續深耕既有品牌，也將積極開發新品牌，以迎接戶外運動休閒產業的中長期正向發展態勢。
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