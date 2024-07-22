製鞋廠鈺齊-KY營運步出谷底 自結上半年EPS 3.62元

2024 年上半年鈺齊 - KY 越南、柬埔寨、中國占比分別為 55.39%、 29.93% 及 14.68%；關於銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 的營收占比，大歐洲營收佔比 47.26%，而大美洲市場則為 36.94%；當前集團量產代工家數已達 50 家，其中，前三大佔比逾 40%，前 10 大客戶占比已逾 8 成，前 20 大客戶占比則逾 9 成，集團多品牌接單之營運策略不變，將會持續深耕既有品牌，也將積極開發新品牌，以迎接戶外運動休閒產業的中長期正向發展態勢。