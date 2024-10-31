馬斯克專訪：4年後AI能力相當全人類 未來2年內發射無人Starship去火星 10年內登陸火星

鉅亨網編譯許家華 2024-10-31 11:47

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10 月 29 日，利雅德的阿卜杜勒阿齊茲國王國際會議中心，第八屆未來投資倡議峰會期間舉辦了特別對話會「AI 的未來」，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Muck)作為演講嘉賓與 XPRIZE 基金會創辦人兼執行主席彼得 · 戴曼迪斯博士展開了一場對話。對話中，馬斯克分享了人工智慧、機器人和自動駕駛等前沿科技的發展預測。

AI 進展 & 人形機器人

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根據馬斯克的分析，AI 運算能力每年提升約 10 倍，預計 4 年後將達到萬倍量級的提升。在技​​術路徑上，預計 1-2 年內 AI 將達到匹配單一人類能力的水平，到 2028-2029 年有望實現相當於全人類 (80 億) 綜合能力的技術突破。他強調，AI 有 80% 到 90% 的可能性能夠造福人類，但同時也警告人們不可忽視其潛在風險。

在系統架構方面，馬斯克強調了建構「最大程度追求真實性」的 AI 系統的重要性，這也是其創立 XAI 的核心技術概念。

馬斯克指出，AI 發展目前主要受限於晶片供應，但隨著產業規模擴大，限制因素將轉向電力基礎設施，特別是變壓器安裝和能源供應。從能源利用效率來看，根據卡爾達肖夫文明等級評估，當前人類文明的能源利用水準可能不到一級文明標準的 1%。長期來看，運算力將成為能源分配的主要方向，而太陽能因其巨大潛力將成為算力基礎設施的核心能源來源。在基礎設施佈局方面，AI 計算集群將成為與電網同等重要的國家基礎設施。

關於人形機器人，馬斯克預測 2040 年，人形機器人數量將超過人類數量，可能達到至少 100 億個，每台機器人的價格預計將降至 2-2.5 萬美元。 Tesla 計畫從 2025 年開始小規模生產 Optimus 機器人，2026 年實現規模化生產。

自動駕駛技術 CyberCab 無人駕駛計程車

特斯拉預計在 2025 年第二季實現超越人類安全水平的無人監督全自動駕駛，並計劃從加州和德州開始推廣。

特斯拉的全自動駕駛技術預計明年在美國應用於 Model 3 和 Model Y。所以無需專門等待無人計程車或 Cyber​​Cab，特斯拉很快就會推出完全自動駕駛功能。

到 2024 年底，特斯拉預計將有 90-950 萬輛汽車在路上行駛，新型無方向盤和踏板的 Cyber​​Cab 預計在 2026 年實現量產，並強調自動駕駛技術將在明年實現商業應用。馬斯克預測自動駕駛技術最終將比人類駕駛安全 10 倍。

SpaceX 火星計畫