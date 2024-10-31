比特幣黑洞效應！10x Research：比特幣2025年1月就可望達到10萬美元

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-31 09:38

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近日，加密貨幣研究公司 10x Research 發布一份報告，預測比特幣（BTC）的市場價格將在 2025 年 1 月飆升至 10 萬美元。該公司指出，當前市場趨勢及即將發生的全球事件將推動這一成長。

10x Research 的研究人員分析稱，「當比特幣在過去六個月內首次創下新高時，通常會在接下來的三個月內實現平均回報率達 40%。」基於這一計算，預計到 2025 年 1 月 27 日，BTC 將從目前的 73,000 美元上漲 40%，突破 101,000 美元。

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報告中提到的另一個支撐因素是「比特幣黑洞效應」，即比特幣的主導地位正在拉低山寨幣的價值。 10x Research 也預計，比特幣將在未來幾週內達到 70,000 美元，並在 10 月底前再次創下新高。

此外，報告強調，儘管比特幣和以太坊的融資利率已升至 10%，但現貨價格卻落後，散戶參與度仍低迷。研究人員表示：「市場可能只需要幾天時間來消化這些因素，以確認看漲勢頭。」

在流動性方面，10x Research 指出，今年穩定幣的總流入量是市場的主要驅動力，自比特幣現貨 ETF 推出以來，流動性依然強勁，這些流入量繼續對比特幣價格產生上行推力。

機構投資者的支持也為比特幣的多頭市場奠定了基礎。貝萊德等機構將比特幣視為長期穩定資產或數位黃金。報告指出，黃金一直被視為避險資產，因此機構對比特幣的興趣也是合理的。

在 10 月份，現貨比特幣交易所交易基金（ETF）市場帶來了數十億美元的 BTC 流入，進一步增強了市場信心。對比特幣的投資熱潮也推動了比特幣礦業公司的股價上漲。

10x Research 也預測，川普可能會贏得 2024 年美國總統大選，這一結果可能對加密貨幣市場產生正面影響。新規將允許公司以當前市場價格報告其比特幣持有量，預計將鼓勵更多企業將加密貨幣納入其投資組合。