馬斯克大撒幣果然挨告！費城檢察官起訴干預選舉 要求立即停止派發百萬大獎

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-30 11:30

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美國費城地方檢察官辦公室近日提起訴訟，要求阻止由馬斯克 (Elon Musk) 管理的政治行動委員會向搖擺州的登記選民發放 100 萬美元獎金。該地方檢察官拉里 · 克拉斯納（Larry Krasner）為民主黨成員，他指控馬斯克及其政治行動委員會試圖干預即將到來的總統選舉。

克拉斯納在聲明中表示，地方檢察官的職責是保護公眾免受不公平貿易行為及選舉公正性干擾。他強調，必須在 11 月 5 日總統大選之前立即制止馬斯克的行為，因為這被視為一種非法的選舉操控手段。

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馬斯克全力支持前總統川普競選活動，19 日在賓州宣布一項抽獎活動，打算每天對搖擺州一名登記選民發送 100 萬美元，以鼓勵他們簽署支持言論自由和持槍權的請願書，直到 11 月 5 日美國大選為止。然而，這一行為的合法性引發了法律專家的質疑。

西北大學法學教授邁克爾 · 康（Michael Kang）指出，馬斯克的真正意圖是促使那些他認為會投票給川普但尚未登記的人進行登記。競選法律中心執行主任阿達夫 · 諾蒂（Adav Noti）也表示，這種行為顯然違反了聯邦法律。

聖母大學法學院的德里克 · 穆勒（Derek Muller）解釋，當獎品或贈品僅限於登記選民或已投票者時，便可能引發賄賂問題。他警告稱，將獎金限制於已登記選民的行為可能被視為用現金交換選民登記，而在抽獎結果公布前向已登記選民提供資金則明顯違法。

穆勒進一步指出，對於尚未登記的選民提供獎勵的做法更具爭議性，因為這可能被視為一種潛在的說服手段。儘管大多數州將選民賄賂視為犯罪，檢察官通常不會追究這類案件，尤其是在最高法院不斷縮小賄賂法規範的背景下。

前司法部投票權案件官員戴維 · 貝克爾（David Becker）批評馬斯克的行為，稱其試圖透過在七個搖擺州提供獎勵來影響選舉，這是「有力的證據」。

根據美國政治行動委員會的資料，該組織迄今已向全美九人發放獎金支票，其中包括賓夕法尼亞州的四人。該組織強調，這些獎金僅針對七個州的登記選民，並提供針對賓夕法尼亞州登記選民的「特別優惠」，即向簽署請願書的人提供 100 美元，向推薦簽名者的人提供 100 美元。