馬斯克亮相沙國投資倡議大會：全球到2040年機器人比人類還多

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-30 14:00

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世界首富馬斯克周二（29 日）以視訊方式出席政商名流雲集的沙烏地阿拉伯「未來投資倡議」（FII）大會，對人形機器人、自動駕駛計程車、星際探索等熱門話題提出見解。

據《路透社》報導，在論及人形機器人時，馬斯克周二預測，以 2040 年為展望目標，屆時全球人形機器人的數量可能會超過人類，至少會有 100 億台人形機器人，每台價格落在 2 萬～2.5 萬美元。

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馬斯克表示：「我們正在朝著一個未來邁進，在這個未來，機器人可以處理各種任務，大幅改變勞動力市場動態，而且這種機器人的成本會明顯降低，一台多功能設備大概能壓到 2.5 萬美元。」

馬斯克在大談機器人之餘，也擔憂民眾不生孩子的問題。他說，像韓國、歐盟這樣的低生育率地區，人口規模會快速縮小。不少地方再過三代人，國家規模會縮到只有現在的 5%，這是一個很嚴重的問題。

馬斯克認為：「沒有小孩，人類就不復存在，世界上所有的政策都不再重要。我有很多孩子，也鼓勵其他人多生孩子。」

在自動駕駛計程車方面，馬斯克預測，大概會在明年，美國德州的馬路上就會出現無人駕駛汽車。他強調：「自動駕駛是大勢所趨，安全性是人類駕駛員的 10 倍。」