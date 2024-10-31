僅隔一天！北韓射彈前兩天 俄羅斯辦大規模演習 連射3枚洲際彈道飛彈

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-31 17:11

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北韓官媒《朝中社》報導，北韓國防省發言人表示，該國在今 (31) 日早上發射了洲際彈道飛彈(ICBM)，最高領導人金正恩在試射現場稱此次發射完全契合向近來故意加劇地區緊張與威脅北韓安全的對手，明確傳達北韓將軍事應對的意志，也是在不斷實現北韓戰略攻擊武力高度化歷程中的必經之路。

與此同時，近期不斷傳出正在訓練北韓軍隊並可能參與對克蘭作戰的俄羅斯周二 (29 日) 也連續發射 3 枚 ICBM，並準確擊中預定目標，也讓外界相當好奇，俄國在這次罕見的核戰略演習中試射的 3 枚 ICBM 都是什麼來頭。

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《俄羅斯衛星網》報導，在這次演習中，俄軍「奧列格大公」號戰略核潛艦從鄂霍次克海水域發射「布拉瓦」潛射 ICBM，「新莫斯科斯克」號戰略核潛艦則從巴倫支海水域發射「青斑」潛射 ICBM，另外還從俄西北部的普列謝茨克航天發射場發射亞爾斯 (Yars)ICBM。

「布拉瓦」是俄軍最新的海基三級固體燃料潛射飛彈，裝載在「北風之神」級戰略核潛艦上使用。該飛彈於 1998 年開始研發，2004 年開始試射，先後進行超過 40 次試射，今年 5 月正式服役。該 ICBM 射程超過 9000 公里，具備全球打擊能力，能攜帶 6-10 個分導核彈頭打擊不同位置的目標，同時可從北極冰層下發射，隱蔽性較高。

「奧列格大公」號戰略核潛艦是首艘量產型「北風之神 A」級戰略核潛艦，前年才下水服役，目前每艘「北風之神」級戰略核潛艦可攜帶 16 枚「布拉瓦」洲際導彈，這也是俄羅斯海基核戰略力量的中堅。

此外，「青斑」潛射 ICBM 則屬於三級液體燃料彈道導彈，不同於全球主流潛射洲際導彈採用固體燃料的趨勢，主要裝備在俄海軍「德爾塔 3」「德爾塔 4」級戰略核潛艇。「青斑」可攜帶多個分導核彈頭，射程達 8300 到 11500 公里，具較強的抗干擾能力，號稱可突破美國的飛彈防禦系統。

由於採用固體燃料的「布拉瓦」研製進度不如預期，俄海軍多次宣佈對「青斑」進行現代化改進並頻繁試射，每艘「德爾塔 3/4」級戰略核潛艦可攜帶 16 枚「青斑」。憑藉較高的發射成功率，「青斑」目前依然是俄海基核威懾力量的重要組成部分。

至於「亞爾斯」是從陸地發射，在 2007 年 5 月首次發射成功，2010 年開始服役，射程可達 1.1 萬公里。相較於俄軍此前裝備的「白楊 M」陸基 ICBM，「亞爾斯」繼承了前者的機動變軌能力，主要改進了彈頭設計，並增加各種主動干擾系統、誘餌反制反導等新型技術。該 ICBM 最多可攜帶 4 到 6 枚分導核彈頭，一次可攻擊多個目標，並有兩種發射方式，一種是採用發射井的固定部署方式，另一種是公路機動發射方式。