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〈聯電法說〉Q3 EPS 1.16元改寫一年高點 Q4售價和出貨量估持平

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 18:52

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聯電示意圖。(圖：擷取自聯電官網)

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (30) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後淨利 144.7 億元，季增 5%，年減 9.4%，每股稅後純益 1.16 元，達近一年來高點，展望第四季，預期晶圓出貨量與美元產品平均售價都將持平上季。

聯電第三季營收 604.9 億元，季增 6.5%，年增 6%，毛利率 33.8%，季減 1.4 個百分點，年減 2.1 個百分點，稅後淨利 144.7 億元，季增 5%，年減 9.4%，每股稅後純益 1.16 元。


共同總經理王石表示，第三季業績符合預期，特別受惠 22/28 奈米製程強勁需求，晶圓出貨量超乎預期，較前季成長 7.8%，同時在特殊製程方面，由於公司策略是開發最佳效能的技術解決方案，第三季特殊製程營收達歷史新高，占總營收 53.1%。

王石說，晶圓代工產業是以技術為基礎，每年持續在技術研發上大量投資，以確保能夠提供客戶更先進的解決方案，滿足下一世代的產品需求，如公司推出業界最先進的 22 奈米顯示器驅動解決方案，並提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求。

展望後市，王石認為，第四季各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯下降趨勢，未來也有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，將持續與客戶的產品藍圖緊密連結。

此外，聯電也從客戶端得知，公司的多元化製造布局對於支持客戶的長期策略非常重要，公司新加坡新廠擴建即將完成，與英特爾 (INTC-US) 的合作也按計畫進行，相關項目將進一步提升公司對客戶的價值主張，並強化聯電在晶圓代工產業的領先地位。

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