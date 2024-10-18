光寶科子公司光林智能推AI號誌系統 預測動態打造城市智慧交通

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-18 18:02

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光寶科 (2301-TW) 子公司光林智能 LEOTEK 於台灣創新技術博覽會（TIE）推出「Interlux AI 號誌系統」，是整合硬體交通號誌與軟體 AI 的智能管理平台，以提升路口安全、交通效率，並降低碳排放。

光林智能總經理金海濤表示，「Interlux AI 號誌系統」運用 AI 創新技術，能即時掌握號誌、連線、時序及軟硬體故障情況，預測潛在交通事故並發出警報，系統還能整合運行數據，為用路人提供最佳化路線，提升道路交通準時率和效率，同時減少交通壅塞導致的碳排放。

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在行人安全方面，系統利用影像辨識技術分析路口人車定位及軌跡，提供即時的人車相對位置分析，大幅降低碰撞風險，此外，獨家的號誌故障偵測及高頻號誌技術，有助於打造自駕車友善環境。

光林智能預計，「Interlux AI 號誌系統」將減少 10 至 15% 的交通碳排放，並縮減 40 至 45% 的人力與設備成本。系統響應聯合國永續發展目標（SDGs）中的第 9、11、13 與 17 項，致力於促進城市交通的永續發展。