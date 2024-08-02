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〈焦點股〉精成科上半年獲利優於預期 股價逆勢漲2%挑戰月線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-02 11:37

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精成科董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

華新科技集團 PCB 廠精成科 (6191-TW)2024 年上半年稅後純益 14.47 億元，年增 16.53%，每股純益達 3.06 元，表現優於法人預期，同時，2024 年下半年還有馬來西亞新廠第四季加入量產，可望推動營收動能，股價今 (2) 日逆勢上漲逾 1.85%，最高價達 66.1 元，向上挑戰月線反壓。

精成科主要產品三大應用為 NB、PC 及消費性電子，2024 年上半年營收 108.06 億元，毛利率 27.31%，年增 6.04 個百分點，2024 年上半年稅後純益 14.47 億元，年增 16.53%，每股純益達 3.06 元。

精成科 2024 年第二季營收 56.81 億元，季成長逾 10%，年減 3.87%，表現優於預期，2024 年營收並以持平或略增看待。精成科馬來西亞廠以原先日本車載客戶為主，新廠 9 月啟用，預計在 2024 年第四季貢獻營收。

隨著 NB 功能日益強大，對 NB 板的要求愈來愈高，精成科筆電板也由過去 4-8 層板已進階到 12-14 層板，產品往高階移動，並已開始配合 AI PC 生產。

 

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精成科PCB馬來西亞

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