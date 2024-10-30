美國大選前 投資人拋售日元、購買中印部分資產避險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-30 17:00

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由於亞洲是出口大國，而且股市和貨幣對美國貿易政策的變化很敏感，因此在大選前夕與選後幾個月內，亞洲金融市場可能會出現劇烈變動。

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Pictet Asset Management 亞洲特殊情況避險基金經理 Jon Withaar 表示，中國可能是個不錯的藏身之地，因為這一市場有很多國內驅動因素，而且與全球資產變動的相關性較低。

他說：「對我們來說，最好的辦法就是袖手旁觀，等待。」他已經減少了對日本和香港的押注，日本和香港的關稅對汽車製造商構成風險，外國投資者可能會在香港出售中國資產。

在大選的最後階段，共和黨候選人川普領先民主黨賀錦麗的賠率很高，金融市場已開始出售美國債券並購買美元，因為川普政府預計將加劇通膨。

Vantage Point 資產管理公司投資長 Nick Ferres 並未直接進行選舉交易，但保持日元空頭部位並持有日本股票。他說：「我們的感覺是，川普將會獲勝，甚至可能是共和黨大獲全勝。」

他表示，這對美元的影響是，川普可能更加支持經濟成長，其後果可能是利率走高，甚至聯準會仍在進行的更多降息可能因通膨過高，而難以實現。

日元兌美元匯率今年以來已下跌 6.5%，是 G10 貨幣中跌幅最大的。