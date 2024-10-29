眾院大選慘敗…最難過的可能不是石破茂 而是晶片業

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-29 16:10

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台積電進駐熊本的推手、自民黨重量級人物甘利明 (Akira Amari) 在日本眾院大選中落馬，意味著日本晶片業最大的支持者之一被逐出議會，因民眾越來越擔心納稅人的錢投入半導體行業。

甘利明 40 年的從政生涯中，曾擔任經濟產業大臣，主張將大量公共資金用於建設於日本的半導體產能，他力邀台積電進駐熊本、也幫助晶片國家隊 Rapidus 成立，堪稱是「日本政壇最懂半導體的男人」。

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這次眾院大選中，甘利明在神奈川縣第 20 區的席位，輸給了立憲民主黨的大塚小百合，她提倡提供更多的兒童保育和護理支持。

甘利明致力推動日本半導體發展，是促使日本政府在短短三年，就提撥 4 兆日元提振晶片實力的重要推手，但他的主張一直受到在野黨的反對。

NHK 周二 (29 日) 報導稱，如果能夠獲得資金，日本經濟產業省正在考慮制定一個新的框架，在未來幾年內支持晶片產業，但尚不清楚新框架是否會增加或減少公共資金的提供。

報告還稱，日本政府正在尋找方法來鼓勵私營部門對半導體的投資，並旨在將其計劃納入即將推出的經濟計劃中。