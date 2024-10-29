美國總統大選倒數、關鍵經濟數據公布在即 現貨黃金價格逼近歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-29 15:49

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現貨黃金價格 (XAUUSDOZ) 今 (29) 日小漲至每盎司 2752 美元之上，因美國 JOLTS 職缺調查和消費者信心數據將於今日稍晚公布，這可能為聯準會 (Fed) 降息前景提供新的暗示，本周稍晚也將有關鍵通膨數據跟非農就業報告公布。較低的借貸成本有利於無息金屬。

在央行買盤和持續避險需求的長期支撐下，國際金價今年迄今已飆漲約三分之一，並在上周創歷史新高，即便美債殖利率自 10 月以來大幅攀升。

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隨著美國經濟強勁復甦，市場對 Fed 未來降息預期逐漸減弱，10 年期美債殖利率週一 (28 日) 升至三個月高點，這通常會對金價形成壓力，但大選的不確定性可能會抑制賣盤活動，任何買盤的催化劑都可能對黃金價格產生更大的影響。

盛寶資本市場策略師 Charu Chanana 說，雖然金價已漲一大波，但所有跡象均顯示金價還會持續走高。在大選之前，經濟成長動力、避險需求和美國財政風險可能會繼續成為人們關注的焦點，從而抵消殖利率上升和美元上漲的風險。

道明大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為，本周金價肯定能達到每盎司 2800 美元。「選舉實際上會抑制市場拋售黃金的意願，因此任何刺激買盤活動的因素都可能產生更大的影響。」

StoneX 分析師 Rhona O"Connell 也說：「黃金仍處於逢低買進模式，雖然一些想進場的投資人一直在等待 200 美元以上跌幅的機會，但隨著其他人趁金價修正時紛紛進場，金價並未出現這樣深度的跌價。雖然今年地緣政治風險的關鍵因素之一是過多的選舉，全球一半以上的選民有機會投票，但不確定性不會因為選舉結束而消失。」

Fed 政策走向也將對黃金市場產生深遠影響，市場原先普遍預期 Fed 將在下周四 (11 月 7 日) 決定降息 1 碼，但由於經濟數據的強勁表現，市場對降息預期逐漸減弱。

Fed 官員近期對美國經濟前景表示樂觀，認為當前失業率和通膨水準處於可接受範圍，這一樂觀情緒可能會導致市場對未來降息預期發生變化，進而影響黃金價格。