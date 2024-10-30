PIMCO看美國大選：5%未表態選民成最後關鍵 選情陷膠著

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 14:02

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美國大選將屆，PIMCO 分析美國選情指出，目前搖擺州膠著， 5% 未表態選民或成為兩黨力爭的關鍵。PIMCO 預期，兩黨都難以取得壓倒性優勢，未來新總統施政在政策推動上可能面臨更多阻力。

PIMCO 公共政策主管 Libby Cantrill 表示，在選戰進入最後階段，兩位總統候選人將競逐 7 個搖擺州中約 5% 尚未表態的沈默選民。根據民調顯示，偏向經濟、通膨和移民政策的選民多數傾向支持川普；相對的，重視候選人個人特質及生育權的選民則更支持賀錦麗。顯示美國大選呈現膠著狀態，兩位候選人依然勢均力敵。

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除了總統大選外，參眾兩院的選情也格外激烈。參議院方面，因這次改選的席次對民主黨不利，共和黨有可能取得更多席次；眾議院方面，通常多數黨會與新任總統同黨派，但這次共和黨在加州、紐約等傳統藍色州的席次仍是處於防守狀態，因此也可能出現川普當選，但民主黨以些微優勢重奪眾議院的情況。今年參眾兩院選情緊繃，預期各政黨都難以取得壓倒性優勢，未來在政策推動上可能面臨更多阻力。