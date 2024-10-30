國泰產首創3服務獲新型專利認可 投保理賠更有效率

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-30 18:41

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國泰產險以創造客戶最佳服務體驗為出發點，積極導入金融科技應用，強化各項保險服務，領先業界導入三項首創服務，分別為「雷擊理賠自動辨識系統」、「共覽服務平台」、「可拆卸式手動地震實驗模組」。國泰產險為優化客服流程及提升效能，透過資料串接、技術運用等創新研發，並獲得經濟部智財局 3 項新型專利認可，讓網路投保、理賠服務、防災觀念倡導更友善更便捷。

去 (2023) 年台灣落雷次數近 30 萬次，當發生閃電雷擊時，瞬間雷擊會在落雷點周圍產生「突波」，經由線路傳遞造成家中電器設備損壞，此時住宅火險就派上用場。

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為了縮短客戶等候理賠時間，國泰產險推出業界首創的「雷擊快速理賠服務」，透過獨家「雷擊理賠自動辨識系統」專利，只要使用國泰產險會員服務平台，線上進行事故通知，系統將自動串接中央氣象署雷擊紀錄，保戶就不用親自前往中央氣象署申請雷暴證明繁瑣程序，讓理賠便捷又順暢。

國泰產險去年底也推出「線上共覽」服務，成為國內產險業第一家提供數位管道同步共覽服務的產險業者，並於今年 5 月取得新型發明專利。客服人員經由客戶核對身分及取得同意協助後，藉由網頁遠端同步共覽快速瞭解客戶操作遇到的問題，提供準確引導解說。同時，為保障客戶權益，過程中僅客戶可進行操作，客服人員借助同步觀看客戶端畫面，增加服務溝通效率。

根據國泰產險統計，運用此服務能大幅縮短客戶進線客服的等待時間，提高 4 成以上溝通效率。此服務今 (2024) 年已運用於微型電動二輪車強制險及國內外旅遊險，未來將持續增加運用在更多網路投保險種，服務更多有網投需求的數位弱勢族群。

國泰產險獨家開發專屬輔助道具─「可拆卸式手動地震實驗模組」，也取得新型專利認可，該模型可用以演示當實際地震發生時，對於不同房屋結構，可能產生的破壞與有無建築結構補強，在相同地震作用下的差異等，透過地震實驗模組清楚了解地震的危害與房屋建築補強的重要性。

此模組採用壓克力材質，具備重量輕、體積小之特性，便於攜帶至外部單位進行教育訓練課程，有助於專業知識的推廣及傳遞。