金融債添利多 美國6大銀行EPS平均超出預期14.2%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 15:33
美國經濟表現強韌，市場預期聯準會降息將趨緩，使得近期美債殖利率大幅彈升、債券價格回檔。野村投信表示，在長期降息趨勢不變下，近期債券回檔浮現絕佳進場機會，由於歐美金融業陸續公布的財報表現出色，美國 6 大銀行第 3 季 EPS 均優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好。歐股方面，本週可留意瑞銀 (UBS) 與匯豐銀行 (HSBC) 公布的財報表現。
野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，美國 6 大銀行第 3 季財報結果公布，每股獲利 (EPS) 再一次全數優於市場預期，顯示獲利能力仍強，值得留意的是，6 大銀行中，高盛、摩根士丹利、花旗以及富國銀行等 4 家銀行股的實際 EPS 都較預期值高出 15% 以上，6 家銀行 EPS 平均超越預期的幅度也高達 14.2%。
此外，6 家銀行 2024 年第 3 季資本適足率皆維持強健水準且明顯高於法定要求，今年前 3 季的資本適足率都維持在相近的高水位，顯示財務體質相當健康。緊接著展開的歐股財報季，銀行股預估也將有不錯的成績，甫公布財報的德意志銀行第 3 季營收利潤都有增長，本週可留意瑞銀 (UBS) 與匯豐銀行 (HSBC) 公布的財報表現。
林詩孟指出，聯準會這次是預防性降息，幅度與速度不會過猛，雖然依據目前市場訂價，11 月及 12 月合計降息不到 2 碼，不過通膨維持低位，實質利率超過 1%，聯準會仍有空間調降利率，預估今年底前仍有 2 碼的降息空間。短期內殖利率曲線波動加劇，美國 10 年期公債殖利率有可能回測 4.375%，預期今年底前殖利率區間為 3.9%~4.4%。
根據 Bloomberg 統計，今年 9 月底全球金融次順位債的信用評級平均為 BBB+/A，與全球投資級債平均信評一致，不過全球金融次順位債的到期殖利率為 4.76%，明顯高於全球投資級債券的 4.33%。就波動度來說，金融主順位債波動度明顯低於投資級債，次順位債波動度與投資級債券相當，且信用品質相近
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