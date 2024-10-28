金融債添利多 美國6大銀行EPS平均超出預期14.2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-28 15:33

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美國經濟表現強韌，市場預期聯準會降息將趨緩，使得近期美債殖利率大幅彈升、債券價格回檔。野村投信表示，在長期降息趨勢不變下，近期債券回檔浮現絕佳進場機會，由於歐美金融業陸續公布的財報表現出色，美國 6 大銀行第 3 季 EPS 均優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好。歐股方面，本週可留意瑞銀 (UBS) 與匯豐銀行 (HSBC) 公布的財報表現。



野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，美國 6 大銀行第 3 季財報結果公布，每股獲利 (EPS) 再一次全數優於市場預期，顯示獲利能力仍強，值得留意的是，6 大銀行中，高盛、摩根士丹利、花旗以及富國銀行等 4 家銀行股的實際 EPS 都較預期值高出 15% 以上，6 家銀行 EPS 平均超越預期的幅度也高達 14.2%。

此外，6 家銀行 2024 年第 3 季資本適足率皆維持強健水準且明顯高於法定要求，今年前 3 季的資本適足率都維持在相近的高水位，顯示財務體質相當健康。緊接著展開的歐股財報季，銀行股預估也將有不錯的成績，甫公布財報的德意志銀行第 3 季營收利潤都有增長，本週可留意瑞銀 (UBS) 與匯豐銀行 (HSBC) 公布的財報表現。

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