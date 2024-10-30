ITF旅展 兆豐卡助陣 滿額送20吋行李箱單月滿額再送5千

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-30 14:13

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「ITF 台北國際旅展」本週登場！兆豐銀行特別推出旅展限定優惠，除現場於指定通路單筆刷兆豐卡滿 3 千元就送證件套外，單日刷滿 3 萬元再送 20 吋行李箱，滿 30 萬元則升級為蒸汽掛燙機，民眾還可搭配兆豐卡指定旅遊通路滿額回饋，今年底前單月刷滿額最高可獲 5 千元回饋。

根據台灣觀光協會統計，旅展參展民眾有超過三成都是為了購買國外旅遊行程 (17%) 及餐券 (15%)，購買住宿券 (12%) 及國內旅遊行程 (10%) 則居次；為了讓民眾能以更划算的方式入手旅展好康，兆豐銀行特別推出旅展限定優惠，除現場於指定通路單筆刷兆豐卡滿 3 千元就送證件套外，單日刷滿 3 萬元再送 20 吋行李箱，滿 30 萬元則升級為蒸汽掛燙機，民眾還可搭配兆豐卡指定旅遊通路滿額回饋，今年底前單月刷滿額最高可獲 5 千元回饋，非常划算。

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根據台灣觀光協會統計，旅展參展的民眾中，有超過三成都是為了購買國外旅遊行程 (17%) 及餐券 (15%) 為主要目的，至於購買住宿券 (12%) 及國內旅遊行程 (10%) 則居次；入場年齡的部分主要以 4 字頭民眾居多，性別比則以女性佔六成為多數；值得一提的是，有高達近七成的民眾並非第一次參加旅展，其中甚至有高達 34% 已參加 5 次以上，顯示不少精打細算的民眾都很樂衷於在旅展搶優惠，幫自己精省一筆，台灣觀光協會也預估在海外旅遊正夯的景氣下，今年旅展有望創下 40 萬人次參觀紀錄。

除了旅展限定優惠，兆豐銀行也與眾多旅遊通路推出各類國外旅遊優惠，喜歡買體驗票券的民眾，兆豐卡提供 Klook 全球體驗商品 88 折優惠；不想跑太遠，可以選擇五福旅遊泰國行折價 1,000 元；想玩久一點，可以選擇易飛旅遊歐洲團體行折價 2,000 元；喜歡玩特殊一點的，佳繽旅遊非洲旅行現折 2,000 元也很划算。