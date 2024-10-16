星展卡用「星」刷 年底前綁行動支付刷卡享最高15%回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 12:22

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迎接歲末，星展銀行（台灣）持續推出多樣化的信用卡優惠活動，針對新上市的 iPhone 16，以及國內外消費、旅遊、保險和娛樂等需求皆提供刷卡優惠，回饋廣大卡友。即日起至 12 月 31 日，刷星展卡於國內外累積消費達指定門檻並完成登錄，最高可享 2% 回饋；綁定指定行動支付刷卡更可享最高 15% 回饋，還有機會抽中阿聯酋頭等艙香港飛杜拜雙人來回機票。

星展銀行（台灣）消費金融處信用卡暨無擔保貸款部主管林群凱表示，星展針對不同客群持續打造多元信用卡權益的策略奏效，推動發卡量、刷卡金額屢創新高，總發卡量已突破 330 萬。星展將持續觀察市場動態與客戶需求，推出豐富的權益方案，致力創造卓越的客戶體驗。觀察到行動支付需求日益增長，星展亦推出綁定 Apple Pay、LINE Pay 等最高享 15% 的加碼回饋，進一步提升客戶的黏著度。

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「一起用星刷」即日起推出新一波活動，12 月 31 日前刷星展信用卡於國內外累積消費達指定門檻並完成登錄，最高可享 2% 回饋；使用星展卡綁定 Apple Pay、LINE Pay、街口支付、Samsung Pay 最高更可享 15% 回饋，完成兩檔活動任務合計最高可獲得新台幣 5,500 元刷卡金；此外，筆筆消費還有機會抽中市價逾新台幣 70 萬元的阿聯酋頭等艙香港飛杜拜雙人來回機票（乙名），享受飛機上淋浴、機上酒吧等夢幻奢華體驗。

針對全新上市的 iPhone 16 系列，刷星展信用卡於 Apple Store 直營店 / 線上商店、各大電信通路和知名網購電商等皆可享有購機分期優惠，讓卡友輕鬆換新機並享受多重回饋。於 Apple Store 刷星展卡可享最高 12 期 0% 利率，中華電信則獨家提供 30 期 0% 利率；於遠傳電信、台灣大哥大、神腦、德誼數位、STUDIO A 與 Straight A 刷星展卡享分期最高 24 期 0% 利率，分期滿額完成活動登錄還可再享最高新台幣 2,500 元刷卡金；此外，在 PChome、momo、蝦皮購物、Yahoo 購物中心等網購電商平台刷卡購機達指定條件，同樣享有分期 0% 利率及分期滿額刷卡金回饋，其中 PChome 更獨家提供 30 期 0% 利率，完成活動登錄後最高可獲得新台幣 5,600 元高額回饋！

進入年末旅遊旺季，星展也針對出遊訂房與海外購物等需求祭出好康優惠。即日起至 12 月 31 日止，持星展信用卡在 Trip.com、Agoda、Booking.com 等熱門訂房網站消費，最高現折 15%；刷星展萬事達卡指定卡別於 BicCamera、樂天免稅店、法國老佛爺百貨公司消費還享有最高 15% 優惠。