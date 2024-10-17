前7月出國人次暴漲6成！第一銀行旅遊回饋大Fun送 最高送8500元刷卡金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 12:23

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隨著秋冬季節到來，旅遊熱潮持續發酵，據交通部觀光局統計，今年 1 至 7 月國人出國累計人次較去年同期增加 59.7％。為搶攻旅遊熱潮，第一銀行祭出「Fun 鬆趣」系列活動，不管是國內住宿、買機票、旅行社等刷卡消費，最高可享 8500 元刷卡金，還有訂房網及免稅店滿額贈等多項回饋。

第一銀行帶你暢遊全世界，即日起至今年底前，與可樂旅遊攜手購買美國、加拿大團體行程，刷世界卡兩人成行現折 8000 元、其他一銀卡現折 6000 元；與喜鴻旅行社合作推出東南亞熱門目的地，如泰國、越南、新加坡、馬來西亞的團體行程，第二人可享 3000 元折扣；規劃前往日本、韓國的卡友可搭配五福或太平洋旅遊社、易飛網等折扣方案。

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出國旅遊訂房也有好康，第一銀行與 Klook 合作，每月 1 日及 11 日品牌日單筆滿 5000 元享 2％回饋，登錄「Fun 鬆趣訂房」再加碼 3％；刷海外旅遊神卡「桃園卡」贈旅遊類消費 5 倍紅利送、海外外幣消費最高 5％回饋，再享「3000 萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達 30 天「1000 萬元海外全程旅行平安保險」，讓卡友保障升級，安心滿分。