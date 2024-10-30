〈財報〉福特Q3營收年增5% 連續10季年度增長 唯電動車業務持續虧損

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-30 13:40

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福特汽車 (F-US)28 日公布 2024 年第三季度財報，整體表現仍然不錯。

季度營收達 460 億美元，年增 5%，這已是福特連續十個季度實現年增長，顯示出其在市場中的競爭力不斷提升。

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調整後的息稅前利潤（EBIT）為 26 億美元，較去年增加 3.52 億美元，主要得益於銷量提升和產品結構優化。然而，電動車的價格壓力及匯率不利因素對利潤造成了一定影響，尤其是電動車業務的虧損持續拖累整體表現。

淨利潤方面，福特第三季度實現 9 億美元，較去年同期減少 3 億美元，主要受到電動車領域 10 億美元支出的影響。

在對比通用汽車時，福特在電動車上的虧損顯著，第三季度虧損達 37 億美元，這成為兩家公司之間的核心差異點。

財報亮點解讀

福特的第三季營業收入為 462 億美元，年增 5%，其中汽車收入為 430.7 億美元。這一季度的業績主要由其「Pro」商業和車隊業務以及「Ford Blue」的傳統業務所推動。營收成長主要得益於新車型的推出，包括福特 Pro 的 Super Duty 卡車和 Transit 麵包車，以及福特藍的全新 Explorer 和林肯 Aviator，這些車型滿足了消費者多元化的需求，尤其在北美市場帶動了整體增長。

然而，淨利潤下降的原因主要是電動車業務相關費用對利潤帶來的壓力。福特加大了對電動車的研發和生產投入，短期內成本上升，電動車領域的定價壓力、原材料價格波動及供應鏈成本上升等因素均在不同程度上影響了利潤。

產品表現

福特 Pro：該業務第三季營收達 157 億美元，年增 13%，息稅前利潤達 18 億美元，利潤率為 11.6%。 Super Duty 卡車和 Transit 麵包車的需求強勁，Pro Intelligence 軟件訂閱用戶增長 30%，達 63 萬，移動服務車輛的維修訂單數增長 70%。

福特 Blue：第三季營收為 262 億美元，年增 3%。在北美市場，新卡車和 SUV 的銷售額增加了 8%，美國市場份額提升至 12.6%。然而，息稅前利潤為 16 億美元，較去年下降，主要由於匯率不利和製造成本增加所致。

福特 Model e：電動車業務在第三季銷售量為 3.2 萬台，息稅前虧損達 12 億美元。雖然在成本控制方面取得了 5 億美元的進展，但電動車市場的價格壓力依然嚴峻。

福特信貸：該部門的稅前利潤為 5.44 億美元，年增加 1.86 億美元，依靠合理的融資策略和風險管理，信貸業務實現了持續增長。

未來展望

福特下調了全年利潤預期，目前預計 2024 年調整後的息稅前利潤約為 100 億美元，並維持調整後自由現金流在 75 億至 85 億美元之間的預測。

福特的「福特 +」策略是應對產業變化的核心，透過傳統燃油、混合動力和電動車三線並進，滿足各類客戶需求。此外，福特正積極推動數位化服務和金融解決方案，提升客戶體驗和黏著度。