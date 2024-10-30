美國阿肯色州發現巨大鋰礦 價值高達1500億美元 超出未來6年需求量9倍

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-30 13:50

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根據美國地質調查局 (USGS) 對外發布，最近在美國阿肯色州發現了價值高達 1500 億美元的鋰礦！

根據美國地質調查局（USGS）最新發布的報告，阿肯色州斯馬克沃爾層中發現的鋰礦儲量介於 500 萬到 1900 萬噸之間，預計超出 2030 年之前所需的 9 倍，預估價值高達 1500 億美元。這一重大的礦藏發現不僅可能改變美國的鋰供應格局，還有潛力成為全球電動車革命的催化劑。

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鋰的關鍵性與需求增長

鋰是電動車電池的核心原料，隨著全球對電動車需求的激增，鋰的需求也在不斷上升。根據國際能源署（IEA）的預測，未來數十年內，全球電動車的保有量將大幅增加，從而推動鋰需求的急劇上升。

過去，美國主要依賴鋰的進口供應，但此次發現的鋰礦有望改變這一現狀，為美國提供穩定的鋰資源供應，並降低對外依賴。

美國地質調查局局長 David Applegate 表示，鋰是能源轉型的關鍵礦物，美國產量增加取代進口的潛力對就業、製造業和供應鏈彈性都有影響。

首先，豐富的鋰資源將降低對進口的依賴，有助於穩定供應鏈，確保電動車製造商獲得必要的原料。

其次，鋰的本地生產可以降低電池成本，使電動車更經濟實惠，促進消費者的購買意願。

此外，鋰​​礦的開發將創造就業機會，推動地方經濟發展，並加強美國在全球電動車市場的競爭力。總的來說這項發現有望加速美國向綠色交通轉型的進程。

開採技術與環境影響

鋰的提取通常可從開採石油和天然氣的過程中產生的鹽水廢水中進行。USGS 的研究指出，若能在開採石油和天然氣的同時提取鋰，將能從被視為廢水的物質中獲得有價值的鋰資源。此外，該地區的開採基礎設施主要與石油、天然氣和溴礦的開採相關，這樣的提取方式對環境的影響相對較小，形成了一個相對封閉的系統。

然而，鋰的開採過程也引發了環境方面的擔憂。生物多樣性中心的專家指出，提取金屬的過程必然會對環境造成負面影響，尤其是鹽水廢液的處理可能會對土壤和水源造成污染。這些鹽水廢液的含鹽量是海水的兩倍以上，其中可能含有油脂和重金屬，處理不當將對生態環境造成嚴重威脅。

美國電動車產業的未來展望

美國地質調查局局長 David Applegate 表示，鋰是能源轉型的重要礦物，隨著鋰產量的增加，美國將能夠減少對進口的依賴，進而穩定供應鏈，確保電動車製造商獲得必要的原材料。此外，鋰的本地生產還將降低電池成本，使電動車變得更加經濟實惠，進一步促進消費者的購買意願。

埃克森美孚公司 (XOM-US) 在阿肯色州已經開始鑽探鋰井，計劃在 2027 年開始鋰的生產，並預計到 2030 年將生產足夠的鋰，以供應超過一百萬輛電動車。這一發展不僅將創造大量就業機會，還將推動當地經濟的增長，強化美國在全球電動車市場的競爭力。

政策與可持續發展的挑戰

儘管鋰礦的發現為美國電動車產業帶來了新的機遇，但政策制定者也需面對開採過程中可能引發的環境問題。阿肯色州州長 Sarah Huckabee Sanders 尚未明確表示將通過哪些政策來推動鋰礦的開採，但她強調支持全面的能源戰略，以確保州內創造高薪就業機會。

此外，鋰的提取方法也受到專家的質疑。高科技製造和生物技術領域的顧問 Brian Umberson 指出，直接提取鋰（DLE）方法雖然不會大規模抽取地下資源，但仍需考慮其對環境的潛在影響。這一過程可能需要消耗大量的淡水和其他資源，並可能對當地生態造成影響。

結論

阿肯色州的鋰礦發現為美國電動車產業帶來了新的機遇，然而如何在推動經濟發展的同時，確保環境的可持續性，將是未來政策制定者需要面對的重要挑戰。