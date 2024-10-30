研調：AI PC年複合成長率達26% 估2027年近8成筆電具AI功能
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-30 10:56
研調機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，AI PC 市場年複合成長率預計達 26%，到 2027 年將有 79% 的筆電具備生成式 AI 功能，將成為市場主流選擇。
報告指出，AI 筆電市場將在 2024 至 2025 年迎來第一波成長潮，其中高階 AI 筆電與具備 AI 能力筆電在 2025 至 2029 年的年均複合成長率預計分別達到 49% 和 12%，遠高於整體筆電市場成長速度。
Counterpoint Research 資深分析師 William Li 指出，隨著生成式 AI 應用場景多樣化，將加速推動消費者汰換現有裝置。AI PC 市場的蓬勃發展也將帶動 CPU、GPU、NPU 及記憶體等元件技術進一步升級。
在產業布局方面，各大 PC 品牌已採取不同策略搶攻商機。聯想和蘋果分別推出「Lenovo AI」和「Apple Intelligence」等自有 AI 平台，而戴爾、惠普等廠商則主要依賴微軟 Copilot+、Google Cloud AI 及 AWS 等成熟平台。
隨著高通 (QCOM-US)Snapdragon X 平台在 2024 年推出，Windows on Arm(ARM-US) 架構 PC 預計將在生成式 AI 筆電市場快速成長；Counterpoint 預測，到 2029 年，Arm 架構 PC 市占率將達三分之一，聯發科 (2454-TW)、輝達 (NVDA-US) 等晶片供應商也積極與 Arm 平台合作，共同搶占 AI PC 市場商機。
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