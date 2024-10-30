〈雙11好康報你知〉全聯小時達門市達1100店里程碑 回購率近6成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-30 10:36

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連鎖超市龍頭全聯今 (30) 日宣布，自 2021 年初推出自營「全聯小時達」外送服務至今快速成長，小時達門市達全台 1100 家里程碑，外送足跡遠至離島金門、澎湖，涵蓋全台 100% 外送區域，占總店數逾 90%；今年以來單月業績較疫情解封時有近 1 倍成長，近半年平均隔月回購率也高達近 60%。

為歡慶小時達 1100 店達標，再加上雙 11 購物節到來，全聯 11 月起至 12 月 1 日將於每周五、六、日和 11 月 11 日共 16 天，消費單筆滿 1111 元，輸入指定折扣碼「歡慶 1100 店」享 88 折優惠 (最高折 200 元)。

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全聯說明，為滿足消費者多元化需求，小時達站內商品已擴增至上萬件，持續帶動生鮮雜貨外送需求與動能，小時達開業 4 年來整體營業額成長 4 倍，即使疫情過後需求也不減反增，今年以來單月業績較解封時有近 1 倍成長，近半年平均隔月回購率更達近 60%，顯示線上購買生鮮雜貨已培養出一批忠誠顧客。

據全聯內部數據顯示，外送騎士取單到送至消費者手中，平均僅耗時 7 分鐘，隨著線上線下雙向強化顧客忠誠度，未來也將持續針對不同地區消費者和各種需求情境，深化經營。