中國鋰價再寫歷史新低！影響有多大？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 16:00

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自今年 5 月以來，中國碳酸鋰期貨走出一輪連續下跌的行情，從人民幣（下同）11 萬元 / 噸附近，一路跌至 7 萬元 / 噸。8 月下旬，持續下跌的碳酸鋰，有所回穩，但 9 月再度掉頭向下。

據《券商中國》周日（8 日）報導，9 月 6 日，碳酸鋰期貨主力合約 2411 盤中一度跌破 7 萬元大關，最低觸及 69,700 元 / 噸，刷新上市以來新低，尾盤在空頭獲利了結下，碳酸鋰價格重返 7 萬元 / 噸上方，但整體仍然偏弱，成交量 24.6 萬手，持倉量 23.9 萬手。

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國信期貨首席有色行業分析師顧馮達表示，近日碳酸鋰價格在短線衝高之後，再度重回下跌行情，究其原因，碳酸鋰本輪大幅下挫，主要受到基本面預期下降，加上商品板塊情緒影響，雙重因素共振，導致碳酸鋰再度寫下上市新低。

「基本面來看，雖然近段時間碳酸鋰需求端確實出現了一定的邊際好轉，但實際邊際改善力度非常有限。資源端目前尚未見到規模化的減停產，同時鋰鹽新項目計畫投產增量仍較為顯著，供大於求預計仍然是中長期主基調，這也再度成為盤面交易的主線邏輯，使得碳酸鋰期貨價格大幅下跌。」顧馮達說。

值得注意的是，時序進入 9 月後，部分鋰鹽廠對下游需求情況預期改善，產量穩中小增。下游材料廠為傳統旺季做準備，排產持續上行。9 月基本面可能呈現供應與需求雙增的格局，但庫存壓力仍然較大。

據隆眾資訊調研統計，7 月中國主要碳酸鋰生產企業的產能利用率為 65.6%，月降 3.72 個百分點。7 月碳酸鋰市場繼續走弱，在成本壓力下，部分企業開始減產檢修，一體化生產企業生產意願較高，加上新增產能和鹽湖方面增量，供應量下降並不明顯。

平安期貨有色板塊首席研究員車國俊說，近期碳酸鋰價格大幅下行，核心矛盾還是碳酸鋰供需過剩格局未改，當前部分鋰鹽廠對 9 月下游需求仍有期待，產量處於穩中略增，下游材料廠為傳統旺季「金九銀十」做準備，排產上行。