巴菲特盯上鋰電池！西方石油、波克夏強強聯手佈署地熱提鋰

鉅亨網編譯許家華 2024-06-06 13:24

美國最大石油和天然氣生產商之一西方石油公司 (OXY-US) 正與大股東巴菲特旗下波克夏公司 (BRK.B-US) 的能源單位 BHE Renewables 成立合資企業，利用地熱鹽水中生產電池級別的鋰，並計劃建造、擁有和營運商業鋰生產工廠，以滿足不斷增長的電動車（EV）電池市場的需求。

西方石油公司周二表示，BHE Renewables 計劃在聖地亞哥以東 250 公里的加州帝王谷使用直接鋰提取技術。

目前，BHE 旗下的 BHE Renewables（BHE 再生能源公司）在聖地牙哥以東 250 公里的加州帝王谷營運 10 座地熱發電廠，生產 345 兆瓦的清潔能源。據該公司稱，這些設施每分鐘處理 5 萬加侖的「富鋰鹽水」。

而同時，西方石油公司全資子公司 TerraLithium 則擁有直接提鋰（DLE）技術專利，能夠將富鋰鹽水轉化為高純度鋰。

目前，TerraLithium 正在 BHE 再生能源公司在帝王谷的地熱設施中進行測試，以確定該技術是否能以「環保的方式」生產鋰。

如果測試成功，巴菲特的 BHE 再生能源公司計劃在加州帝國谷建造商業鋰生產設施。此外，他們還計劃在西方石油公司與 BHE 再生能源公司的合資下，向帝國谷以外的地區擴張。

2021 年，美國能源部曾在一份報告中寫道，從地熱鹽水中提取鋰可能是一種「在發電的同時將國內鋰推向市場，而且對環境的影響最小」的方法。

美國能源部指出，已確定的大型鋰資源主要位於加州南部帝王谷地區的索爾頓海。

不過，儘管碳酸鋰現貨價格今年上漲了約 6%。然而，鋰價格仍遠低於 2022 年以來每噸逾 8 萬美元的歷史高點。今年 6 月初，碳酸鋰現貨價格約為每噸 14,200 美元。

化石燃料拚企業轉型

隨著美國和歐洲政府制定計畫以促進電動車的更廣泛使用，並減少化石燃料消耗量，石油巨頭正在投資電氣化產業。

埃克森美孚 (XOM-US) 去年在阿肯色州購買了大片土地後，正考慮鋰生產，其加拿大子公司帝國石油公司正在與 E3 Lithium 合作，從艾伯塔省的枯竭油井中提取鋰。