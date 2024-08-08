晶睿7月營收月減2.7%、年減4成 受部分專案結案較慢影響

安控廠晶睿 ( 3454-TW ) 今 (8) 日公布 7 月營收較 6 月略減，主要受到部分專案在暑期結案較慢影響，單月營收 5.72 億元，月減 2.7%、年減 44.1%；累計前 7 月營收 38.35 億元，年減 36.2%。

晶睿表示，將持續推廣 AI 解決方案系列新品，提供從入門到高階的 AI 攝影機、AI 智能監控系統 VSS 及 AI 智慧安防雲端平台 VORTEX 等，滿足不同預算的客戶型態，後續業績可望隨著新品需求而提升。