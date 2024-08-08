晶睿7月營收月減2.7%、年減4成 受部分專案結案較慢影響
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-08 17:46
安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日公布 7 月營收較 6 月略減，主要受到部分專案在暑期結案較慢影響，單月營收 5.72 億元，月減 2.7%、年減 44.1%；累計前 7 月營收 38.35 億元，年減 36.2%。
晶睿表示，將持續推廣 AI 解決方案系列新品，提供從入門到高階的 AI 攝影機、AI 智能監控系統 VSS 及 AI 智慧安防雲端平台 VORTEX 等，滿足不同預算的客戶型態，後續業績可望隨著新品需求而提升。
晶睿進一步指出，目前品牌事業以亞太及日本等區域成長動能較佳，日前更與日本佐賀縣知名百年酒廠松尾酒造合作，導入 AI 智慧安防雲端平台 VORTEX，全面升級廠區安防系統，確保營運順暢。
晶睿第二季營收 16.80 億元，季增 6.08%、年減 34.41%；稅後純益 0.31 億元，年減 75.56%、季增 690.35%，每股純益 0.3 元。晶睿上半年營收 32.63 億元，年減 34.57%；稅後純益 0.35 億元，年減 86.67%；每股純益 0.32 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇