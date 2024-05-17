晶睿代工業績不如預期、客戶調整庫存 Q1獲利跌至近3年低點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-17 17:42

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (17) 日召開線上法說會，由於代工事業群的業績不如預期，加上客戶仍在調整庫存，影響第一季營收與獲利跌至近 3 年低點，第一季營收 15.83 億元，年減逾 3 成，稅後純益 190 萬元，年減近 1 倍，每股純益 0.02 元。

晶睿第一季營收 15.83 億元，季減 15%，年減 35%；毛利率 29.9%，季減 1.5 個百分點，年增 8 個百分點；營益率 - 1.2%，較去年第四季以及去年同期轉負。稅後純益 190 萬元，季減 98%，年減 99%，每股純益 0.02 元。

若以地區的營收占比來看，去年全年仍以北美市場為最大宗，約占 70%，其他區域占 30%；今年第一季北美占 60%，其他地區占比提升至 40%。晶睿指出，將持續拓展亞洲市場，推廣 AI 產品線，並鎖定教育領域。

晶睿進一步指出，第一季營運衰退也與新專案進度有關，客戶因為考量 AI 相關技術規格導入而產生影響。

代工業務方面，晶睿除了加速新產品進入量產，也持續專注北美市場的發展，近期拓展東南亞客戶的電信合作案也開始出貨。自有品牌部分，總經理廖禎祺指出，通路訂單仍相對保守，垂直市場、交通專案互有消長，不過由於邊緣 AI 智慧影像分析及 VORTEX 雲安防服務熱潮襲來，因此晶睿將聚焦 AI 與雲端，落實混合雲架構，減少客戶轉換到雲服務的痛點。