【量大強漲股整理】台股震盪回檔，新主流誕生?CPO股有機會在上?

鉅亨研報 2024-10-29 17:21

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權指數，今日開低震盪尾盤跌幅收斂，終場下跌 271.48 點，收在 22926.59 點，成交量微增至 3417.88 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 291.7 億元，投信買超 52.02 億元，自營商賣超 161.94 億，三大法人賣超 401.61 億元 ，其中，外資由買轉賣 ，投信由賣轉買，自營商連賣 2 日。

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美國股市漲跌互見，市場對於美國總統大選不確定性與科技巨頭業績的期待形成影響，(TSM-US) 台積電 ADR 疑似因華為透過「白手套」算能科技取得晶片的消息下跌超過 4%，引發台股大幅走低，台股今日在 (2330-TW) 台積電，(2317-TW) 鴻海，(2454-TW) 聯發科，走跌拖累下，指數一度跌破 23000 點，盤中低至 22711 點，加權指數，今日開低震盪走跌，尾盤跌幅收斂，終場下跌 271.48 點，收在 22926.59 點，成交量微增至 3417.88 億，雖然今日收黑 K 棒，不過留下影線，215.49 點，小破月線後就反彈，表示月線附近有強勁的支撐力道，投信由賣轉買，法人也在積極進場下，指數有機會整理在上: 未來將持續關注 (AAPL-US) 蘋果推出新功能 Apple Intelligence，(GOOG-US)Alphabet、(META-US)Meta、(MSFT-US) 微軟、(AMZN-US) 亞馬遜、(AAPL-US) 蘋果和 (INTC-US) 英特爾等科技巨頭陸續公布業績，此外，本週五美國 10 月非農就業數據即將出爐，市場預估受到颶風影響，新增職位可能減少至 12.3 萬，失業率預計維持在 4.1%，預計台股未來行情仍會受 AI 需求持續增長推動，尤其第四季隨著 (NVDA-US) 輝達 GB200 伺服器的陸續出貨，AI 產業鏈將延續旺盛需求，選股重於選市。

股票方面，權值股， (2330-TW) 台積電，下跌 0.95%，收於 1,040 元。近期在美國總統候選人川普再次提出「台灣偷晶片生意」的不友善言論後影響股價震盪，張忠謀指出台積電已成為地緣政治中的兵家必爭之地，他回憶 3 年前曾說過，最先進半導體領域的全球化和自由貿易已終結，意味著台積電面臨更大的挑戰，，台積電將持續發展，迎接挑戰，並相信公司具備創造奇蹟的能力，根據先前法說會的數據基本面仍看好，外資將台積電目標價從 1,330 元上調至 1,355 元；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.56%，收在 209.5 元。鴻海專注於強化 AI 基礎架構硬體能力，以及支援 AI 驅動的智慧製造、智慧城市和電動車平台，是生成式 AI 伺服器垂直與水平整合的全方面廠商、2024 年與 2025 年之營運可望連年成長、輝達 GB200 產品將進入量產階段，將有利公司後續營收與獲利的表現，將有利公司之評價表現，根據 10 月 8 日摩根士丹利研究報告因此調升鴻海的投資建議為買進，上修目標價至 270 元，顯示市場對其未來成長的期待；(2454-TW) 聯發科，今日下跌 2.62%，收在 1300 元，將於 10 月 30 日舉行第 3 季法說會，外資法人預估其第 3 季營運符合財測，但對第 4 季維持保守觀點。此外，聯發科旗下的子公司 (6962-TW) ITH-KY 將於 11 月下旬在台灣上市。該公司專注於顯示驅動 IC 及觸控 IC，主要供應手機、平板、工控、筆電及車用市場。ITH-KY 預計 2024 年營收可達新台幣 230 億元，並持續增強市場佈局。隨著 OLED 和 AI PC 的需求成長，公司預期未來出貨量將進一步提升。

工具機族群，(1528-TW) 恩德，攻上漲停至 20.9 元，(4510-TW) 高鋒上漲逾 2%，群受到製造業設備需求增加的帶動，市場對產業設備需求的樂觀情緒顯著提升；隨著雙十一購物節即將來臨，市場資金開始關注電子商務、電子支付、物流及包裝產業等相關概念股的表現，（3687-TW）歐買尬，上漲 9.69%，亮燈漲停，收 124.5 元，與子公司綠界科技 *（6763）宣布與知名遊戲代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將在歐買尬旗下之 OMG 遊戲派對平台推廣泰坦育樂代理之多款熱門遊戲，爆發力可期，宅經濟概念股，(8044-TW) 網家因 (1216-TW) 統一上週宣布入主成為大股東，以 46.35 元攻上漲停。(2642-TW) 宅配通觸及 45.45 元漲停價，顯示投資人對電商需求的強勁信心，遊戲股 (3086-TW) 華義以 193 元漲停鎖死，反映出市場對遊戲產業的樂觀看法，隨著雙十一購物節即將來臨，市場資金開始關注電子商務、電子支付、物流及包裝產業等相關概念股的表現。

此外，點名預告的 2024Q4 主流股再度點火，多元題材股，(4569-TW) 六方科 -KY，再創波段新高，來到 327 元；

(4569-TW) 六方科 - KY，公司專注於精密金屬加工，產品應用涵蓋車用、醫療及航太等領域，展現出多元營運能力。根據宏遠研究報告預計 2024 年合併營收達 14.42 億元，年增 18%，毛利率為 24.51%，2025 年營收預計提升至 16.66 億元，毛利率提高至 27.45%，新產品推出有望優化產品組合，六方科 - KY Q3 合併營收 3.89 億元，季增 16.79%，年增 31.05%，創掛牌以來最佳，在營收規模放大下，Q3 營業利益也有可期，車用訂單出貨下，隨著手機散熱、伺服器水冷快接頭等工業新應用陸續出貨，六方科 - KY Q4 有機會淡季不淡。更符合佳螢選股的三大要領後股價再創新高!

(3552-TW) 同致，今日上漲 3.83%，收在 103 元，是全球前三大倒車雷達供應商，專注於汽車電子零配件製造與銷售，受特斯拉第 3 季獲利增長和交車量預期的激勵，同致在汽車電子產業鏈中的重要地位為其長期成長潛力提供了支撐，預測 2024 年每股稅後盈餘將達 6.81 元，法人預期有機會上看 150 元。

CPO 股再度攻勢再起，(3081-TW) 聯亞，大漲逾 +2% 以上，來到 330.5 元大關，聯亞（3081）23 日舉行法說會，財務長楊吉裕表示，美國主要客戶在資料中心 800G 產品，成長動能可期；另出貨給中國大陸電信業者的產品需求亦逐步改善，樂觀看待 2025 年營運成長；聯亞第三季揮別虧損，單季稅後純益為 800 萬元，每股稅後純益（EPS）為 0.09 元，已順利轉虧為盈，法人認為，隨矽光用 LD 出貨量持續放大，聯亞的營收、獲利將持續成長，可望轉虧為盈，計 800G 與 1.6T 矽光 LD 轉換完畢後，聯亞資料中心營收重回成長軌道，整體營運將脫離谷底向上；聯鈞 (3450-TW) 聯鈞上漲 2.8% 收 220 元，作為全球領先的雷射二極體封測 EMS 廠，9 月營收達 7.98 億元，年增 63.1%，動 9 月稅後淨利 0.78 億元，年增 875%，每股純益 0.53 元，單月賺贏第二季整季 0.47 元，業績翻倍成長下，股價有機會續航嗎?

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