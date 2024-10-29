〈台幣〉狹幅震盪收32.101元 瀰漫觀望氣氛

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-29 16:52

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新台幣今 (29) 日午盤過後轉貶，終場收在 32.101 元，貶值 1.1 分，台北外匯經紀公司成交值 11.11 億美元，法人分析，目前台北匯市處在狹幅震盪，顯示市場資金對國際局勢的觀望態度濃厚。

新台幣今日以 32.09 元、平盤開出後，最高來到 32.07 元，最低見到 32.117 元，高低價差僅 4.7 分。

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觀察主要亞幣，韓元貶值逾 0.25%，人民幣貶 0.2%，泰銖和星元貶逾 0.1%，新台幣微貶 0.03%，日元和港幣處平盤附近。

法人提醒，本周留意數據包括美國最新就業數據非農報告、ADP、職位空缺數，聯準會重視的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數、美國第三季國內生產毛額 (GDP) 報告也將揭曉。