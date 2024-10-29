ETF觀測站持續優化 推出全新數據與配息資訊

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-29 12:41

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集保結算所「ETF 觀測站」專區為進一步提升用戶體驗，今 (29) 日宣布，正式推出兩項新功能「ETF 數據統計」與「ETF 配息資訊」。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF 作為現今最受歡迎的投資工具，規模已逼近 6 兆元，受益人數突破千萬，隨著 ETF 產品的類型及數量逐年增長，投資人對資訊的準確性與全面性需求愈加殷切。

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此次全新推出的「ETF 數據統計」頁面，完整呈現了證交所 e 添富網站及櫃買中心 ETF 訊息中心的揭露項目，投資人可一頁輕鬆瀏覽市場上的各類 ETF 數據趨勢，對市場脈動有了更清晰的掌握。

「ETF 配息資訊」頁面提供一站查詢所有 ETF 配息細節，無論是按基金搜尋，還是按區間篩選，都能快速查找並下載結果，進一步優化對於被動收入的現金流管理。