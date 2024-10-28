評論：石破茂「幾乎做錯所有事」 未扭轉劣勢還挖了個大洞

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-28 15:36

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日本首相石破茂一上任，就以二戰之後最快速的姿態，解散、改選眾院，目的是想利用其政治「蜜月期」，令醜聞纏身的自民黨贏得大選。但石破這一棋造成自民黨 15 年來最大的挫敗，《彭博社》評論指出，歸因於他「幾乎做錯所有事」。

新科黨魁石破茂的任務很簡單：利用其公眾聲望為自民黨注入活力。該黨支持率一直處於歷史低點，造成的原因包括融資醜聞、與邪教的聯繫、通膨對家庭的影響，以及民眾對前任岸田文雄的厭惡。

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《彭博社》專欄作家 Gearoid Reidy 指出，石破茂的支持度高，且是黨內受尊敬的議員，他的逆轉當選，被視為對已故安倍晉三的前派系十多年來統治地位的否定，該派系與融資醜聞的牽連最深。

石破茂希望利用這股氣勢，扭轉自民黨的聲勢，但他在改選國會這段期間，「幾乎做錯了所有事」。

激怒黨內右派 核心政策也反覆無常

首先，他疏遠了黨內的保守派。雖然安倍派系可能因行賄問題而受到嚴厲批評，但自民黨本質是一個中右翼組織，石破沒有向保守派伸出橄欖枝，反而任命了像村上誠一郎這樣曾痛罵安倍是「國賊」的內閣成員。

惹惱了右翼之後，石破也開始推翻自己的支持者，在一些核心政策上反覆無常，損害了他作為一個有原則的人的聲譽。

石破曾暗示，如果他贏得了黨魁競選，他並不急於舉行國會大選，但他不僅反悔了，而且沒有遵循標準操作程序，等待數據證實他在民調中的支持率。

演說淪為道歉之旅 當行賄醜聞「不沾鍋」」

石破對於政策演說也完全沒有改變，他的巡迴演講相當於一趟反應性的、反射性的道歉之旅。大多數政客都闡明了自己「心知肚明」可能無法實現的願景，但石破選擇了岸田一貫的「熱情口號」，卻對政策沒有積極說明。

除此之外，他還犯了一系列失言，例如提及 2009-2012 年去民主黨的「惡夢政權」，但他本人過去曾批評安倍曾使用過這說法；以及努力以及與行賄醜聞劃清界線。

傳統上，若大選挫敗，黨魁很快會下台負責，但石破茂以表明不會辭任。而由於自民黨剛舉行了規模最大、時間最長的選舉，目前應該不會想再次舉行黨魁選舉。

然而，如果石破沒有呼籲快速選舉，聲勢竄升的最大在野黨「立憲民主黨」領袖野田佳彥就有時間與其他在野黨協調，將自民黨徹底趕下台。

然而自民黨幾乎沒有時間進行重組，明年夏天將舉行上議院選舉，屆時在野黨或許能組成「勝利聯盟」，不管怎麼衡量，時間也沒站在石破茂這邊。

BBC 評論，石破茂解散議會搞選舉是「政治賭博」；而自民黨給自己挖了一個深坑，要爬出來並不容易。