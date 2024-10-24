SK海力士Q3財報創新高 HBM銷售大增70%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-24 09:46

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南韓晶片製造商 SK 海力士周四 (24 日) 公布第三季財報，獲利與營收雙創新高，主要受益於人工智慧 AI 高階記憶體晶片的強勁需求。

財報指出，SK 海力士第三季營業獲利 7.03 兆韓元 (51 億美元)，優於市場分析師預估的中值 6.9 兆韓元，扭轉了去年同期營業損失 1.8 兆韓元的窘境；營收則成長 94% 至 17.6 兆韓元，略低於預期的 18.2 兆韓元。

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SK 海力士表示，HBM 銷售有出色的成長，較上季成長超過 70%，且較去年同期多出逾 30%。據悉，SK 海力士預定在今年第 4 季時，準備出貨有 12 層堆疊的頂級 HBM3E 給輝達 (NVDA-US) 。

此外，企業用的固態硬碟的強勁需求也推動了獲利成長，這些硬碟用於大型公司的資料中心。

今年以來 SK 海力士股價已大漲 35%，遙遙領先同業美光以及三星電子。三星股價從年初至今，大跌至少 27%。

為了要迎接 AI 硬體支出的熱潮，SK 海力士今年資本支出可能會超過先前公布的規模。例如，將砸 38.7 億美元在美國印第安那州建立先進的 AI 封裝廠與研發中心，也將斥資 146 億美元在韓國打造全新的記憶體晶片園區等。