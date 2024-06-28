集保「ETF觀測站」上線 第二階段10月底推出

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-28 11:53

集保結算所統整證交所、櫃買中心及投信投顧公會之 ETF 各項商品資訊，在基金資訊觀測站打造 ETF 資訊單一查詢入口「ETF 觀測站」，讓投資人得以一鍵查詢與下載各類 ETF 資訊，大幅提升資訊取得的便利性。

本次集保結算所建置之「ETF 觀測站」係採分階段上線，第一階段於 6 月 28 日上線，第二階段將在 10 月底推出。主要包括三大重點，首先是「ETF 觀測站」提供更便捷的統一介面，彙集現行分散於證交所、櫃買中心與投信投顧公會之各類 ETF 資訊。

其次，投資人可自由選定資訊欄位之排序方式，更加便捷地找到所需要的 ETF 投資資訊。最後，第二階段將增加統計資訊與配息資訊等兩大熱門主題，更加符合現在投資人重視配息、存股之投資趨勢。

另為使投資人對於 ETF 有更正確的投資觀念，主管機關也責成證交所、櫃買中心與投信投顧公會，就各類不同商品的介紹及所適合的投資人屬性進行宣導，並運用線上搭配線下的宣導方式，以影片、文章及實體講座向不同屬性的投資人，傳遞 ETF 正確投資觀念及風險意識。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所於基金市場深耕多年，在 ETF 業務上，除建置「ETF 觀測站」提升資訊透明度、落實普惠金融，今年亦新增 ETF IPO 資訊傳輸作業功能，提升證券商及投信業者間辦理 ETF 募集作業效率。