宏碁Chromebook稱霸 Q3全球市占近3成年增17%

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宏碁 Chromebook 產品線陣容堅強，提供全方位的尺寸需求、多元的筆電型態及各種效能的表現，並且搭載了 Google(GOOG-US) 和 Adobe(ADBE-US) 的生成式 AI 功能，大幅滿足用戶不同的使用情境。