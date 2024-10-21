宏碁Chromebook稱霸 Q3全球市占近3成年增17%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-21 14:08
PC 品牌宏碁 (2357-TW) 今 (21) 日宣布，根據研調機構 IDC 資料，宏碁 Chromebook 在今年第三季度取得亮眼成績，以近 30% 的市占率登上全球銷售冠軍寶座。
宏碁指出，宏碁 Chromebook 的年增率達 17%，顯著高於業界 11% 的平均水平。與去年同期相比，宏碁 Chromebook 在企業端、教育、商用以及一般消費市場均呈現正成長，逐步站穩市場領導地位。
宏碁 Chromebook 產品線陣容堅強，提供全方位的尺寸需求、多元的筆電型態及各種效能的表現，並且搭載了 Google(GOOG-US) 和 Adobe(ADBE-US) 的生成式 AI 功能，大幅滿足用戶不同的使用情境。
宏碁今日收盤價 41.65 元，下跌 0.2 元、跌幅 0.48%，交易量 9415 張；觀察三大法人近日動向，自營商共買入 7323 張，呈連 19 買。
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