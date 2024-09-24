宏碁子公司安圖斯耕耘南亞市場有成 拿下印度國營企業BHEL大單

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 17:13

‌



宏碁子公司 Altos 安圖斯科技宣布贏得印度國營企業巴拉特重型電氣 Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）的大型專案訂單，成功於印度逾 35 個地點部署 1700 餘台 Altos BrainSphereTM P130 F9 工作站。

安圖斯科技總經理李占傑指出，安圖斯科技自 2022 年在印度設立分公司以來，在印度市場的布局成效顯著，印度作為全球經濟發展的重要引擎之一，為公司提供了龐大的市場機會，印度政府於 2023 年推出最新版的資訊科技（IT）生產相關激勵計畫（PLI 2.0），加速了當地電子製造業的發展。

‌



李占傑補充，安圖斯科技成功贏得 BHEL 專案訂單，不僅彰顯了旗下產品於海外的市場接受度，也深化了與當地客戶的合作，公司將持續深耕印度市場，推動更多技術突破與發展。

據 Research & Markets 市場研究報告指出，印度 IT 硬體市場規模有望在 2029 年成長至 278.6 億美元，而 BHEL 是印度政府擁有 63.17% 股權的國營企業，作為印度最大的綜合電廠設備製造商，其業務涵蓋多個關鍵基礎設施領域，對印度的工業發展和能源安全至關重要。

安圖斯科技將透過 Altos BrainSphereTM P130 F9 工作站，為 BHEL 的 CAD/CAM 設計師提供高性能工作站，支援 AutoCAD 及 Siemens UG NX 等應用程式，並能根據 BHEL 的技術規範量身定制解決方案，確保產品高匹配度。

而為了符合印度政府的「當地製造」政策，安圖斯科技此次交付的 P130 F9 工作站完全在印度本地組裝完成。