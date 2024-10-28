〈日股盤後〉日元走貶、政盪風險鈍化 日經強彈1.8%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-28 14:41

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日本執政黨在國會大選中慘敗，日元應聲貶回 3 個月新低水準，帶動日本股市周一 (28 日) 意外翻紅，日經 225 指數(NKY) 開低隨後上衝，終場上漲 691.61 點或 1.82%，報 38,605.53 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 39.46 點或 1.51%，報 2,657.78 點

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日元匯率周一跌到近三個月新低水準，因執政聯盟在失去國會的多數席位，市場預估將減緩未來升息的腳步，抑制了日元行情。亞洲交易時段，日元兌美元匯率一度下挫 1%，最低來到 153.84。

出口相關類股聞訊大漲，豐田汽車上漲 4.12%，本田汽車上漲 4.04%，日產汽車上漲 3.51%。

半導體族群受美股走揚支撐，表現同樣亮眼，DISCO 飆漲 5.23%，愛得萬測試 (Advantest) 上漲 4.62%，東京威力科創上漲 2.76%。

Sumitomo Mitsui DS Asset Management 首席市場策略師 Masahiro Ichikawa 表示，這次選舉結果導致政治不確定性升高，不利於股市表現，但日股卻強勁反彈，部分原因是這個重大風險過去一周已經市場已經消化，加上日元下跌也帶來提振。