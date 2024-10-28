全家攜手歐萊德 首創通路永續循環商模

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 18:17

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連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (28) 日宣布，創零售通路之先例將黑金變綠金，攜手 O"right 歐萊德運用 Let’s Café 豆渣、咖啡業務用牛奶空瓶作為循環再生原料，聯名開發全新洗沐系列產品，打造出創新永續循環商模。

全家說明，據調查，台灣每年 ESG 消費品商機近 400 億元，有超過 60% 顧客會因永續特色而購買新品。

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全家總經理薛東都表示，循環經濟成新興商機，全家透過「價值鏈減廢」、「創新永續良品」兩大策略尋找轉廢為寶的新解方，此次由 Let’s Café 咖啡產業鏈出發，8 月起全面展開全台店舖咖啡業務用牛奶空瓶的日常回收作業，每月回收量達 100 噸，相當於每年可減少 1980 噸碳排放量。

全家與 O"right 歐萊德合作開發的 Bio 咖啡萃永續美妝，此次推出共 5 款洗沐產品，全系列由歐萊德綠色工廠製造，100% 綠電使用、零廢水排放，天然植萃配方、純素、100% 無動物來源、無麩質成分，並通過美國官方 USDA Biobased 天然永續認證，具備環境友好、原料可再生及可生物降解特性，堅持全球頂規 16 FREE 原則，拒絕 16 類高風險物質添加。