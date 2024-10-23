餐飲新兵報到！全家餐飲11/14掛牌上櫃 承銷價暫定72元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 17:21

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連鎖餐飲業者全家餐飲 (7708-TW) 擬於 11 月 14 日掛牌上櫃，將進行競價拍賣，此次新股現金增資上櫃採溢價方式辦理，公開承銷股數 80% 競價拍賣、競拍底價為 62.07 元，另 20% 採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格 1.16 倍為上限，承銷價暫定為 72 元。

全家餐飲競拍自 10 月 25 日起至 10 月 29 日，底價以 10 月 22 日前興櫃有成交的 30 個營業日其成交均價簡單算術平均數的 70% 為其上限，敲定為每股 62.07 元，最低每標單位為 1 仟股，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

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此外，全家餐飲將於 11 月 4 日開始公開申購，暫定為每股 72 元。

全家餐飲成立於 2010 年 9 月，是全家 (5903-TW) 轉投資之子公司，以多品牌連鎖發展為主要經營策略；截至 9 月底止，全台共設有大戶屋日式定食 45 店、bb.q CHICKEN 韓式炸雞 19 店、沃克牛排 1 店和 IKIGAI 燒肉 5 店。

展望未來，全家餐飲將瞄準日常個人三餐的剛性需求，在六都和新竹地區外的空白縣市開店，目標每年新增店數 8-10 家，3 年內朝百店規模邁進。