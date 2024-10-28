大同旗下子公司大同永續搶攻碳權商機 完成首筆藍碳交易

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 17:10

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大同 (2371-TW) 今 (28) 日指出指出，旗下 100% 投資成立的子公司大同永續發展控股公司，本月在新加坡碳權交易所 (CIX) 完成首筆藍碳的碳權交易，計畫明年第一季在新加坡發行以碳權為基礎的數位化金融商品，搶攻碳權商機。

大同永續指出，此次交易的首筆藍碳碳權，來自於巴基斯坦東南部信德省 (Sindh) 印度河三角洲地區，由紅樹林及潮間帶組成的豐富生態系，占地超過 35 萬公頃，為目前全球最大的紅樹林復育項目，預估全年減碳量超過 24 萬噸二氧化碳。

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大同永續進一步指出，該地區主要以紅樹林等沿海濕地捕獲碳，固碳速度較陸地森林快 40 倍，因此被稱為「藍碳」，價值最高。

大同補充，大同永續提供多樣的碳權給國際大廠選擇，角色並非實質的開發商。至於此次交易的藍碳數量與價格，大同則表示，基於商業機密，暫時無法透露。

大同永續提到，此次藍碳碳交易開啟大同在新綠色能源事業的新篇章，目前在台灣與東南亞也有多項綠色新能源，以及國際低碳園區項目專案正在同步進行當中。