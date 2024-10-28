朗齊發表三陰性乳癌新藥合併化療試驗結果 明年展開二/三期臨床試驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-28 14:52

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朗齊生醫 (6876-TW) 與中國醫學大學一同在台灣國際乳癌醫學年會 (TIBCS) 發表三陰性乳癌 (TNBC) 新藥 LXPB5268，根據試驗結果，使用 LXPB5268 結合手術前輔助化療，縮小率可達 7 成以上，高於僅使用化療 4 至 5 的縮小率，將在明年展開第二 / 三期臨床試驗。

朗齊表示，LXPB5268 一期臨床試驗，由 TNBC 權威中國醫藥大學附屬醫院乳房中心主任劉良智醫師團隊執行，在 2017 年啟動了 LXPB5268 的 Proof of Concept(概念驗證) 臨床試驗，在 2021 年中國醫藥大學附設醫院開始招募受試者，2024 年結案。

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朗齊進一步說明，此一針對三陰性乳癌 (TNBC) 患者進行驗證性臨床試驗 (PoC) 顯示，使用朗齊的 505(b)(2) 抗癌藥物 LXPB5268 結合手術前輔助化療 (NACT)。經過 24 週治療，結果顯示，LXPB5268+NACT 治療組的腫瘤縮小率達 77%，顯著優於僅接受 NACT 的 43%。

劉良智表示，LXPB5268 的臨床試驗已達成階段性成果。而 TNBC 亞型很多，且成因不明，需要不同治療方式面對，LXPB5268 可合併化療，費用較低，且從臨床數據來看，副作用也小，若成功上市，可提供 TNBC 病患新的選擇。