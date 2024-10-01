大同處分芙蓉大樓131億9月完成入帳 Q3營運可望轉佳

大同 ( 2371-TW ) 今 (1) 日表示，持續進行資產活化，芙蓉大樓處分利益於 9 月完成入帳，總金額約 131 億元，儘管第二季虧損 8.55 億元，但隨著交易完成，將挹注第三季獲利表現，單季整體營運有望轉佳。

‌



除芙蓉大樓之外，大同日前也公告，台北市復興攔路的資產活化案也在進行當中，買方則包括上市建商達麗、海悅國際及彥文資產管理顧問公司，交易總金額約 95.88 億元，力拚年底前完成交易，明年有望實現發放加倍股利。