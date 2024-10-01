大同處分芙蓉大樓131億9月完成入帳 Q3營運可望轉佳
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 19:09
大同 (2371-TW) 今 (1) 日表示，持續進行資產活化，芙蓉大樓處分利益於 9 月完成入帳，總金額約 131 億元，儘管第二季虧損 8.55 億元，但隨著交易完成，將挹注第三季獲利表現，單季整體營運有望轉佳。
大同說明，芙蓉大樓為主台北市精華地段，總土地面積約 860 坪，建物面積約 6401 坪 ，買方包括璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲與菁霖公司等共 9 家。
除芙蓉大樓之外，大同日前也公告，台北市復興攔路的資產活化案也在進行當中，買方則包括上市建商達麗、海悅國際及彥文資產管理顧問公司，交易總金額約 95.88 億元，力拚年底前完成交易，明年有望實現發放加倍股利。
大同先前公告上半年財報，由於承攬部分工程業務受到缺工、物價上漲以及天候影響，使得工期延長增加成本，全數預提損失，第二季由盈轉虧，單季稅後虧損 8.55 億元，拖累上半年虧損 2.13 億元。
不過大同指出，隨著資產活化案持續進行，除芙蓉大樓處分利益挹注，加上本業電力及新能源事業業績有所表現，有望推升第三季營運，獲利可望向上。
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