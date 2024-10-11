大同電子代工產品組合調整 前三季營收356億元微幅衰退

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-11 17:54

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大同 (2371-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收 39.3 億元，寫下歷史同期新高，不過受到高占比的電子代工事業群的產品組合調整影響，前三季營收 356.2 億元，微幅年減 0.52%，年減幅度縮小。

大同 9 月營收 39.3 億元，月減 2.5%，年增 4.62%；第三季營收 121.36 億元，季減 5.5%，年增 6%；累計今年前三季營收 356.2 億元，年減 0.52%。

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大同表示，電力事業群中，受惠台電 AMI 基礎建設布建計畫，智慧電表事業部持續穩定生產，並依排程交貨，9 月營收較 8 月及去年同期皆有超過 5 成的成長；電纜事業方面，除有台電 161kV 高壓電纜銷貨，加上公共建設、建築業需求，推升中低壓電纜拉貨力道，9 月營收也年增逾 5 成

商用空調部分，由於客戶汰換冰水主機與箱型冷氣意願提高，帶動 9 月出貨年增雙位數百分比。

大同指出，由於電力事業部產能接近滿載，目前重電事業部規劃觀音廠設置變壓器新產線，預期可提高約 4 成產能，加上電纜事業部 345kV 產也有新產能上線，可有效推升營運量能。