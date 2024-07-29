亞泰影像上半年淨利年增5.13% 每股純益3.48元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 15:57
亞光 (3019-TW) 集團旗下影像感測器模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (29) 日公布 2024 年最新財報，2024 年第二季稅後純益 1.38 億元，季增 20.5%，年減 10.27%，單季每股純益 1.9 元，2024 年 上半年稅後純益 2.53 億元，每股純益 3.48 元。
亞泰影像 2024 年第二季營收 10.95 億元，毛利率 15.95%，季減 0.76 個百分點，年減 1.92 個百分點，2024 年第二季稅後純益 1.38 億元，季增 20.5%，年減 10.27%，單季每股純益 1.9 元。
亞泰影像 2024 年上半年營收 19.5 億元，毛利率 16.29%，年減 0.87 個百分點，稅後 2024 年 上半年稅後純益 2.53 億元，年增 5.13%，每股純益 3.48 元。
亞泰影像指出，亞泰影像與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等 應用，持續開創新的成長動能，並擴展 AOI 產品往多尺寸、多樣性等面向發展。
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