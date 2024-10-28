出國旅遊熱潮不退 momo：11月票券銷售估增5成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 14:35
國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今日指出，隨著雙 11 購物節和國際旅展檔期到來，旅遊票卷銷售動能轉強，預估 11 月國外旅遊票券銷售月增將飆破 50%。
momo 購物觀察到，近三個月國外旅遊熱銷國家，由日本、韓國逐漸轉為東南亞，銷售占比高達 51%。
其中，最熱銷國家地點為越南富國島，其次為峴港。
隨著季節漸入秋冬且氣溫轉涼，國內旅遊票券中，溫泉區飯店住宿銷售趨勢上升，尤其包吃包住、高便利性的「一站式度假旅宿」更是親子旅遊首選。
同時，在年底聖誕節、跨年等餐飲需求升溫下，momo 看好餐飲票券銷量將年增 20%，除了一般常見的連鎖速食餐廳餐券銷量穩定成長，飯店類餐券也深獲消費者喜愛，其中，又以星級飯店吃到飽的品牌最獲好評。
另外，momo 也發現，近期很夯的海上渡假豪華郵輪則以日本、韓國行程為主，如 MSC 地中海郵輪榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號都有冬季、春夏航程可選擇。
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