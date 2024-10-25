南方航空波音787客機疑似「擦機尾」 知情人士：飛機可能會被拆解

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-25 08:30

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近日多人在網上爆料，10 月 21 日，中國南方航空 (600029-CN) 一架波音 B787-9 飛機執行 CZ3534 上海虹橋至廣州白雲航班任務，在落地白雲機場時疑似發生「擦機尾」事故。

另有當事乘客在航旅縱橫平台上反映：「降落時候發生彈跳，真的嚇壞了」、「感覺飛機落地的時候應該撞壞了，彈跳劇烈」。

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飛常准 App 顯示，涉事飛機航班號為 CZ3534，原定 10 月 21 日 10：50 從上海虹橋起飛，實際起飛時間為 11：04，於 12：53 降落在廣州白雲機場。這架飛機是波音 787-9 客機，註冊編號為 B1243，機齡為 6.4 年。

涉事飛機的飛行紀錄顯示，事發前一個月，這架飛機先後執飛過上海虹橋 - 廣州白雲往返航班、廣州白雲 - 吉隆坡往返航班、廣州白雲 - 倫敦蓋特威克往返航班等。在這架飛機發生擦機尾事故後，近日不再有任何飛行紀錄。

據《界面新聞》周四（24 日）報導，接近南航知情人士證實了這個傳聞，目前這架飛機停放在南航廣州維修大廠，因為是碳纖維複合材料，維修難度很大，估計會被拆解，進行回收再利用。

一名熟悉 787 機型維修的機務人員說，波音 787 飛機的機身蒙皮使用的是複合材料，從整機來看，也有大量複合材料，比重約 50%。

「複合材料最大優點就是輕，減輕了飛機的重量，進而節省燃油、運輸更多的人和物。但缺點是維修起來比較複雜，更容易造成不可逆的損傷，也就是小病好治，大病難醫。‌」

這名機務人員還提到，從網上流傳出的圖片看，南航這架波音 787 應該是傷到了隔框，也就是受力部位。雖然複合材料可以修補，但也分位置，有些位置無法修補，或者是修補後不能達到最初設計強度，總之就是不過關。

資深機長陳建國則說，所謂「擦機尾」，是指在飛機起飛或者著陸階段，飛機機尾部分接觸到飛機道面引起的機尾部分擦傷或損壞。