汽車板廠四強2024年上半年出貨由健鼎奪冠 定穎膺成長王

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-01 09:10

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汽車板市場在第二季略回溫，供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 、敬鵬 (2355-TW) 、燿華 (2367-TW) 及定穎 (3715-TW) 四家台汽車板前段班 PCB 廠，2024 年上半年營收及獲利譜出成長佳績，實際汽車板出貨達 238.1 億元，其中健鼎以 80.55 億元續維持出貨王的寶座，而定穎出貨年成長 13.36% 膺成長王。

整體而言 ，2024 年上半年汽車板市場受累於首季拉貨力道下滑，造成這四強的汽車板首季出貨金額合計 238.1 億元，仍較四強去年 223.92 億元有 6.34% 的年成長。

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健鼎奪下 2023 年台廠汽車板銷售冠軍， 且 2024 年上半年對記憶體模組、伺服器、汽車等應用是出貨重點，第二季健鼎營收爲 157.99 億元，汽車板出貨比重占整體營收 24.6%，金額 38.87 億元，健鼎 2024 年上半年汽車板實際出貨以 80.55 億元續維持出貨王的寶座，年增 2.22%。

健鼎科技 2024 年上半年營收 310.84 億元，毛利率 22.52%，年增 6.37 個百分點，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元。

而 2024 年上半年汽車板出貨成長王的定穎，第二季營收 42.28 億元創新高，汽車板出貨比重占營收的 67%，累計 2024 年上半年汽車板的出貨金額爲 58.22 億元，估占上半年營收 83.99 億元的 69.32%，上半年汽車板營收金額相較去年同期 的 51.36 億元，年成長 13.36%。

法人看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出，將展現營收的高度爆發力。對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。

而敬鵬 2024 年第二季營收 41.68 億元，第二季的汽車板營收占比維持與第一季 78%，累計 2024 年上半年營收 82.7 億元，汽車板營收 64.51 億元，較去年同期 62.28 億元成長 3.58%。

敬鵬主管認為，2024 年以來，汽車板市場需求曾在第一季出現萎縮的走勢，而市場雖然略有回溫，但以目前歐洲市場緊縮的狀況來看，2024 年下半年市場景氣仍難以捉摸，依過去經驗來看，敬鵬在汽車板上下半年營收比重爲 48% 比 52%，但這幾年市場突發事件及變數不斷出現，2024 年營收比重能否適用此一規則則難以預料。

燿華 2024 年上半年在低軌衛星用板接單及出貨成長，整體營運也由虧轉盈，燿華 2024 年上半年營收 92.92 億元，稅後純益 8.36 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益也達 1.25 元。燿華 2024 年上半年汽車板營收比重 37%，較 2023 年同期下滑 5 個百分點，而在總體營收成長挹注之下， 上半年汽車板營收 34.38 億元，年增 9.23%。

燿華在泰國設立子公司、將設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，泰國廠在今年 6 月動工，明年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在本季有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年預估低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。

過去汽車 Tier 1 供應鏈對 PCB 的需求以高信賴度爲主，近年產品設計上則更進入 輕薄短小的 HDI 板設計，在兩項門檻之下，PCB 廠以高產能的 HDI 製程，在汽車板市場取得更多的市占， 進一步推升在此一類別產品的營收比重及金額；其中就 HDI 製程板營收比重中，健鼎已跨越 3 成的水準，而敬鵬也超過 20%。