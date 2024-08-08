健鼎H1獲利創同期新高年增8成 EPS達7.28元可望稱霸PCB廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 16:38

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蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元，可望居上市櫃 PCB 上半年獲利之冠，同時，健鼎並看好 HDI 板、伺服器及汽車應用板、記憶體模組板接單及出貨，預期下半年營收將有機會再成長。

健鼎科技 2024 年第二季營收 157.99 億元，毛利率 23.05%，季增 1.08 個百分點，年增 6 個百分點，稅後純益 19.89 億元，創歷史同期新高，季增 8.11%，年增 1.05 倍，每股純益 3.78 元。

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健鼎科技 2024 年上半年營收 310.84 億元，毛利率 22.52%，年增 6.37 個百分點，2024 年上半年稅後純益 38.29 億元，創歷史同期新高，年增 82.11%，每股純益達 7.28 元。

健鼎 2024 年 7 月營收 58.74 億元，爲 半年來新高，月增 11.83%，年增 13.62%，2024 年 1-7 月營收爲 369.59 億元，年增 12.53%。

健鼎科技是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資之中，健鼎自日系廠商取得的越南同奈廠，也正加速對設備的更新。

同時，健鼎主管也指出，目前除對越南同奈廠加速設備更新，有利於承接更高階、高毛利率的訂單之外，整體健鼎對接單結構也在進行調整，趨勢上也延續捨棄低毛利的訂單。